Tomac îl invită pe liberalul Ciucu în guvernul „tehnocraților”. Ministerul pe care vrea să i-l delege Primarului General

Sursă: Realitatea PLUS

Ciprian Ciucu a fost ofertat în premieră de către Eugen Tomac să facă parte din noul guvern. Premierul desemnat de Nicușor Dan i-a propus primarului general al Capitalei să se alăture viitorului executiv ca ministru al Dezvoltării. Ca răspuns, Ciprian Ciucu a transmis: „Vă mulțumesc pentru încredere domnule Tomac, dar mi-am câstigat deja, într-o luptă electorală, după ani mulți de muncă, ultima poziție politică pe care să mi-o mai doresc vreodată pe lumea asta.”

„Un anunț în premieră și sper că domnul Ionaș nu se va supăra. M-aș bucura foarte mult ca domnul primar general Ciucu să vină în guvern, să vină la Ministerul Dezvoltării. Putem lucra împreună. Cred că experiența domniei sale este foarte bună și lansez această invitație, profitând de întrebarea dumneavoastră.

Mi se pare important să facem toți un efort azi, mâine, poimâine pentru a ieși din starea de blocaj în care suntem.

Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din această situație în care suntem, pentru că eu cred că asta trebuie să facă oamenii politici în clipa de față, să dea dovadă de foarte multă responsabilitate, pentru că altă soluție nu avem.”, a declarat Eugen Tomac la un post TV.