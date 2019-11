Test de rezistență pentru Dăncilă, mitraliată de presă 2 ore și jumătate. "Iohannis este un laș și un arogant, cu discurs extremist"

Viorica Dăncilă a decis în ultima clipă să organizeze o dezbatere în care accesul presei să fie liber. Realitatea.net a transmis LIVE pe site și pe Facebook dezbaterea-maraton organizată de șefa PSD.

Prima parte a "dezbaterii" organizate de Viorica Dăncilă:

A doua parte a dezbaterii:

Momentul în care dezbaterile celor doi candidați s-au intersectat:

Viorica Dăncilă a plecat în jurul orei 17,15 spre locația aleasă pentru contraofensiva la dezbaterea lui Iohannis. Cu câteva minute înainte de ora 18, liderul PSD a dat startul dezbaterii cu un atac la contracandidatul său. "Președintele Iohannis este un laș și un arogant", a declarat Dăncilă. Șefa PSD și-a făcut apoi mandatul perioadei sale de premier, punând față în față acțiunile sale cu cele ale președintelui.

Principalele declarații ale candidatului Viorica Dăncilă înainte de întrebările presei:

"Indiferent dacă presa te apreciază sau este ostilă, trebuie să ai o abordare echilibrată față de presă. Am tot sperat că vom avea o confruntare care să arate respectul pentru români. Klaus Iohannis vrea o dezbatere doar în fața celor pe care îi agreează sfidând românii care l-au votat dar și pe cei care nu l-au votat. Văd teama de dialog, de întrebări, de adevăruri incomode. Am avut multe jigniri din partea lui Klaus Iohannis, multe atacuri. O confruntare ar arăta cum suntem fiecare dintre noi, cum suntem pregătiți pentru funcția prezidențială, dar mai ales ce am făcut în funcțiile pe care le-am avut. Cred că avem această responsabilitate față de cetățeni să venim cu un raport și cu propria viziune Văd un om laș și arogant, care nu poate explica cei cinci ani în care a fost președintele României. Eu îmi fac datoria și voi veni cu un bilanț comparativ. În domeniul politicii externă, Klau Iohannis a avut 25 de deplasări externe și 40 de primiri la București. Nu am văzut nimic concret pentru România. S-a întors din SUA cu o șapcă și 3 poze. De la Bruxelles nu am văzut nimic despre Schengen și MCV. Eu am avut 40 de vizite externe și 100 de primiri la București am căutat ca de fiecare dată să vin cu ceva pentru România. În timpul guvernării PSD România a vut a doua cea mai mare creștere economică din UE. Salariul minim a crescut, salariile medicilor s-au triplat și astfel am oprit exodul. Salariile profesorilor au crescut cu 80%, au crescut salariile în apărare, ordine publică. Președintele nu a făcut decât să dezinformeze, s-a opus constant creșterii pensiilor și salariilor. Am finalizat construcția a peste 100 de grădinițe și creșe. Iohannis și-a blocat postul de profesor și a avut „România educată”, care nu s-a concretizat cu nimic..." După expunerea activităţii sale în perioada mandatului de premier, Viorica Dăncilă i-a adresat lui Klaus Iohannis câteva întrebări la care acesta ar trebui să dea răspunsuri în condiţiile în care cere voturile cetăţenilor pentru un nou mandat prezidenţial. Întrebările lui Dăncilă s-au referit la încălcarea promisiunii făcute de Klaus Iohannis de a renunţa la imunitate, la eşecul obţinerii intrării României în Spaţiul Schengen, la jignirile pe care le-a adus membrilor şi simpatizanţilor PSD. După 30 de minute de discurs, Viorica Dăncilă a răspuns întrebărilor adresate de jurnaliști: Ce întrebări i-a pus Dăncilă lui Iohannis. "De ce i-ați mințit pe români? De ce nu ați renunțat la imunitate? De ce ați primit salariul lună de lună?"

Viorica Dăncilă a avut parte de un moment teatral în care, după modelul lui Klaus Iohannis, a insistat să arate că nu e conectată la microfoane și că nu i se șoptește din staff-ul de campanie. Dăncilă a cerut să-i fie verificat inclusiv suportul de ochelari.

Dăncilă și matematica. În contextul în care cu o zi în urmă a susținut că a dat meditații gratuite la metematică, Viorica Dăncilă a fost întrebată de jurnalista Realitatea Plus Andreea Dumitrescu cum se calculează aria cercului. "Raza la pătrat”, a răspuns Viorica Dăncilă. Jurnalista Realitatea Plus a corectat-o, spunându-i că formula corectă este π înmulţit cu raza la pătrat. "π ori raza la pătrat. Da, am dat meditații la matematică și, credeți-mă, dacă aveti timp liber să veniti alături și să vedeți cine știe matematică. Sunt inginer și toți inginerii fac matematică până în anul 3. Am făcut 5 ani de facultate și, contrar celor afirmate în spațiul public, am terminat cu media 9. Bine, pentru unii li se pare o medie mică....", a adăugat Dăncilă, la finalul conferinței de presă care a durat aproximativ două ore și jumătate. Conferința a fost organizată în același timp cu dezbaterea lui Klaus Iohannis.

Câte broșe are Dăncilă. Dăncilă a fost întrebată și câte broșe are și cum e cu ceasul, pe care promisese că îl va arăta jurnaliștilor. Șefa PSD a spus că va da un răspuns despre ceasurile și broșele ei atunci când va spune și Klaus Iohannis "câți bani din meditații a făcut într-un an și și-a putut cumpăra 5 case".

La dezbaterea organizată de Klaus Iohannis, accesul presei este restricționat și doar jurnaliștii selectați de președinte vor avea voie să adreseze întrebări. Totuși.... jurnaliștii acreditați pe lângă Administrația Prezidențială vor putea fi prezenți fără a pune întrebări.