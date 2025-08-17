Social-democrații resping această OUG în forma în care a fost redactată și discutată în primă lectură la Palatul Victoria săptămâna trecută.



Luni va exista o ședință de urgență la sediul PSD, în cadrul căreia social-democrații vor discuta despre amendamentele cu care vor veni, având în vedere că această ordonanță ar trebui să fie discutată din nou în Executiv și să fie adoptată.



Vorbim despre o reprioritizare a proiectelor finanțate cu fonduri europene, ca și în cazul proiectelor din Anghel Saligny, astfel încât să existe o renunțare sau o suspendare a acelor proiecte care nu au un grad de execuție de cel puțin 30%.



Primarii, în schimb, spuneau că este foarte greu să ajungă la un grad mare al proiectelor, având în vedere că vorbim despre o birocrație destul de mare de la momentul în care se semnează contractele și până la momentul în care lucrările încep propriu-zis.



Pe de altă parte, social-democrații vor discuta luni și despre anunțul premierului Bolojan, care spunea că România riscă să intre în incapacitate de plată în cazul în care nu se vine cu măsuri concrete pentru reducerea cheltuielilor.