"Procurorul general și-a depășit competențele legale. Procurorii și procurorul general pun în aplicare Codul Penal. Războiul hibrid este un concept militar. Acești procurori și-au încălcat atribuțiile. Războiul hibrid nu este o infracțiune. Este descris pe larg în toată această analiză. În Raport este vorba despre o contrafacere, este vorba despre o manipulare cu încălcarea gravă a legii.

Avem art 23, alineat 12 din Constituție, avem articolele 1 și 2 din Codul de procedură și Codul penal care spun - procurorii cu ce se ocupă: cu infracțiuni care sunt prevăzute de legea penală. Ei nu au competența să vorbească despre războiul hibrid care este, încă odată, un concept militar, acre nici măcar nu are o definiție precisă.

Este vorba despre o înțelegere dovedită în raport între Nicușor Dan și Parchet pentru ca Parchetul să producă acest narativ. Lucrurile sunt foarte grave. S-a făcut o acuzație împotriva Rusiei ca fiind actorul care a distorsionat alegerile - procurorul putea să spună numai în condițiile în care identifica oficialii ruși care au făcut asta și îi punea sub acuzare potrivit unui text din Codul Penal. Asistăm la o butaforie", a declarat Aurelian Pavelescu, la Realitatea PLUS.