Suveraniștii, alături de Călin Georgescu de Ziua Națională. Marș la Alba Iulia pe 1 decembrie

De Ziua Națională a României, Alba Iulia devine din nou un punct de atracție major pentru cei care susțin valorile suveraniste. Mii de participanți sunt așteptați să ia parte la un marș dedicat unității naționale, eveniment la care va fi prezent și Călin Georgescu, dar și George Simion.

Apelul suveraniștilor pentru 1 decembrie: „Doar uniți vom învinge!”

Mii de suveraniști se adună la Alba Iulia pe 1 decembrie.

Marșul începe la ora 09:00, in fata Gării din Alba Iulia.

Manifestația este autorizată și e organizată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012, o coaliție de peste 30 de organizații de pe ambele maluri ale Prutului.

Ca în fiecare an, mii de români sunt așteptați să participe la evenimentul dedicat Zilei Naționale, unul dintre cele mai importante momente comemorative și festive ale țării.

 

 