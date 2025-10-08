Președintele României Nicușor Dan și premierul Ungariei Viktor Orban ar urma să participe în acest weekend la cel de-al 17-lea congres al UDMR, eveniment care va avea loc la Cluj.

Cei doi oficiali au fost invitați de conducerea formațiunii maghiare în semn de deschidere și dialog regional, spun surse din rândul organizatorilor.

La congres sunt așteptați și liderii politici din Coaliția de guvernare. Surse din interiorul formațiunii mai afirmă că principalele teme de discuție vor fi autonomia locală, dezvoltarea comunităților maghiare și participarea UDMR la guvernare în următoarea perioadă.

Participarea președintelui Nicușor Dan la eveniment marchează o premieră politică, fiind pentru prima dată când un șef al statului român participă la congresul UDMR în calitate oficială.

Congresul UDMR va include sesiuni de dezbateri, prezentarea raportului de activitate al conducerii formațiunii, precum și alegerea liderilor pentru noul mandat.