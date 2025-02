CUM A RĂMAS KLAUS IOHANNIS CU PRIVILEGIILE, CINE L-A PROTEJAT

„Ilie Bolojan: Aş supune votului ordinea de zi, aşa cum v-a fost transmisă.

Anamaria Gavrilă: Staţi puţin, staţi puţin, staţi puţin. Dumneavoastră deja aţi împărţit un program. De ce îl schimbaţi în ultimul moment?! Toţi parlamentarii ştiu că votul va fi mâine. Nu poţi să pui votul la 4.00 dimineaţa. Măi, dar trebuie să fie o limită, mă! Voi nu aveţi nicio limită?!

Vasile-Daniel Suciu: Doamna Gavrilă, am o mare rugăminte la dumneavoastră. Lăsând la o parte retorica de politician, v-am rugat şi înainte de plen şi vă rog şi aici, în şedinţa Biroului permanent reunit: ori suntem eleganţi unii cu alţii, ori... Noi nu suntem "mă" unii cu alţii. Şi am spus-o...(...)

Anamaria Gavrilă: Eu cred că dumneavoastră nu ştiţi ce este respectul. Respectul este când eşti transparent, când...

(…)

Anamaria Gavrilă: Pentru că voi nu sunteţi civilizați, voi nu respectați. Voi ziceţi una, trimiteţi un document şi negociaţi voi ce vreţi. Şi mai şi spuneţi în faţă asta, că voi aţi negociat cu liderii de grup, ceea ce nu este adevărat."

„Dumitru Coarnă: Domnule preşedinte, Dar nu-i corect sistemul de vot. Cine a votat pentru? Haideţi să... haideţi să fim rezonabili. Cu stilul ăsta de vot invers, asta creează posibilitatea ca dumneavoastră să spuneţi mereu că aveţi majoritate, dar noi nu ştim cine a votat pentru (...)

Ilie Bolojan: Dacă-mi permiteţi, vă rog, atunci când au fost voturi strânse sau s-a dorit, vă asigur că voi supune la vot explicit şi "pentru", dar lucrurile cred că sunt cât se poate de clare şi nu există niciun fel de probleme...

Dumitru Coarnă: Domnule preşedinte, eu v-am rugat pe dumneavoastră să intraţi în normalitate, să intraţi în legalitate. Dumneavoastră, acum, încercaţi să explicaţi, să motivaţi cum încălcaţi normalitatea. Asta încercaţi - dumneavoastră motivaţi lipsa de normalitate. Rugămintea mea la dumneavoastră este să votăm corect, să vedem, nominal, cine este pentru, cine este contra, cine se abţine. Asta aşa se votează. Vă aduc, dacă vreţi, manual de vot. Vă aduc manual de vot, facem aici curs de drept... de vot sau cum se exercită dreptul la vot. Dumneavoastră, tot timpul când aveţi ceva de ascuns, începeţi cu cine e împotrivă. Începeţi "Cine e pentru?", nominal, să vedem cine e "pentru"(...)

Ilie Bolojan: Vă rog... vă mulțumesc pentru intervenţie."

„Dumitru Coarnă: N-aţi înţeles nimic! N-aţi înţeles nimic, domnule preşedinte! Aici nu suntem la Consiliul Judeţean Oradea, aici sunteţi în Parlamentul României! Nu confundaţi Parlamentul României cu Consiliul Judeţean de la Oradea unde aţi făcut dumneavoastră ce aţi vrut! Aici sunteţi în Parlamentul României, stâlpul democraţiei din România.

Ilie Bolojan: Am înţeles...Am o rugăminte, vedeţi să nu confundaţi totuşi judeţele cu oraşele, ar fi păcat, datorită entuziasmului...

Anamaria Gavrilă: De ce nu vreţi să se consemneze cine a votat pentru şi cine contra?

Ilie Bolojan: Stimaţi colegi, la acest punct vom vota fără echivoc "pentru", "împotrivă" şi aşa mai departe. Punctele legate de ordinea de zi...

Anamaria Gavrilă: La toate punctele, domnule Bolojan, că nu sunteţi aici rege şi dictator. La toate punctele."

„Ilie Bolojan: Aţi acceptat o procedură, am derulat-o la Biroul de la Senat la fiecare şedinţă, până acum n-a fost niciun fel de problemă, acum reinventaţi proceduri.

Dumitru Coarnă: Domnule preşedinte, staţi un pic că nu...Domnule preşedinte... domnule preşedinte, staţi, că nu răspundeţi la... respectul faţă de lege. Domnule preşedinte, vă rog mult de tot, reluaţi toată procedura în conformitate cu legea. Nu vă bateţi joc de lege, nu de mine, nu de noi, că eu am o vârstă, am trecut prin multe în viaţa asta şi am fost şi în sistemul comunist, când să comportau fix ca dumneavoastră cei pe care i-am înjurat în \"89. Au murit oameni în ţara asta, să avem dreptul la exprimare şi dreptul la Constituţie. Aşa vă comportaţi, cum s-au comportat cei de la consiliul judeţean sau de la prefecturile... sau cum se numeau în \"89. Acelaşi stil comunist, dictatorial, abuziv. Vă rog frumos reluaţi procedurile conform legii.

Ilie Bolojan: Vă rog să vă opriţi.

(…)

Anamaria Gavrilă: Hai, domnule Bolojan, vă e frică? Vă e frică? ... nu sunteţi dictator! Hello! Ceauşescu a murit în \"89!

Ilie Bolojan: Puteţi, vă rog, să vă comportaţi civilizat?!

(…) Dumitru Coarnă: Eu chiar vin din stradă şi chiar înţeleg strada: oamenii mor de foame casă iar dumneavoastră vă bateţi joc de noi, vă bateţi joc de instituţia asta, vă bateţi joc de Constituţie la propriu. De ce vă e teamă? Vă e teamă să fiţi preşedinte? Noi vă dorim pentru două luni preşedinte, domnule Bolojan."

SURSA: Stenograme sedință grupuri parlamentare