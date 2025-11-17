Sorin Roșca Stănescu: „Anca Alexandrescu va trece pe prima poziție!”

„A sosit și sondajul Sociopol garantat de autoritatea profesională și morală a lui Mirel Palada. Un sondaj pe care contam pentru a evalua șansele și riscurile Ancăi Alexandrescu în competiția pentru București. Conform acestui sondaj, ea este pe o poziție foarte bună: pe poziția a treia, în proximitatea primilor doi competitori și dinamica pe care o prezintă masa ei electorală, masa ei electorală care o susține...ne arată că în curând va trece pe prima poziție.

Lucru, care evident îi înspăimântă pe toți competitorii. Îi înspăimântă și pe cei din partidele monstruoase coaliției. Și au început, nu întâmplător, din acest motiv să se amplifice acuzațiile împotriva ei...cum că ar fi. Culmea, ridicolului, un om al Moscovei, un agent al Moscovei. Este posibil și chiar probabil să i se pregătească și Ancăi Alexandrescu ceva asemănător acțiunii care a condus la discriminarea din cursa prezidențială, printr-un abuz, printr-o lovitură de stat, a lui Călin Georgescu. Totul este posibil, totul se joacă în condițiile în care statul român, democrația românească, nu este securizată. ”, a transmis jurnalistul Sorin Roșca Stănescu.