Într-un mesaj publicat miercuri în mediul online, Cristian Rizea anunță că va prezenta probe privind implicarea lui Renato Usatîi în traficul de droguri.

Mai mult, potrivit lui Rizea, cartierul exclusivist „Stejarii” din București ar adăposti personaje controversate, parteneri de afaceri ai lui Usatîi, urmăriți de autoritățile americane.

Mesajul publicat de acesta este însoțit de o fotografie în care Renato Usatîi apare alături de Valeriu Mastalin, urmărit internațional, fapt ce - spune acesta - ar ridica serioase semne de întrebare în legătură cu conexiunile sale obscure.

"Renato Usatai implicat în traficul de droguri din Republica Moldova. Foto: Usatai alături de Valeriu Mastalin, dat în căutare pentru trafic de stupefiante organizat prin camioanele care făceau curse Europa -Moldova. Ce parteneri de afaceri dubioase ai lui Renato Usatai se ascund la București, în cartierul ,,Stejarii”, si dați în căutare chiar de autoritățile americane, veți afla curând doar aici la Rizea", este mesajul transmis miercuri de Cristian Rizea.