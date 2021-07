„Timp de doi ani de zile, eu cel puțin, nu am auzit foarte mulți membri PSD să-l viziteze la închisoare pe cel care era ovaționat, iar acum face pe patriotul, în momentul în care atunci, la ce putere avea, putea să facă Centura București sau vreo autostradă. Și cu el și fără el, PSD tot la 30% rămâne. Discursul său a devenit naționalist, iar noi avem acest discurs de ani de zile. Domnul Dragnea cred că ne-a ascultat discursul din închisoare. Vreau să-i reamintesc că nu poți deveni naționalist peste noapte. Acest gen de discurs nu va coagula oameni. Nici măcar pe cei din PSD”, este de părere senatoarea.

„Mă bucur că e Dragnea în libertate. De frica lui, poate PSD nu mai mimează opoziția și să mă lase doar pe mine să fac opoziție. AUR face opoziție de formă, PSD la fel. PSD a votat legi mână în mână cu PNL. Din cauza neimplicării PSD, am ajuns să avem dictatură medicală. Sunt oameni care plâng după Dragnea, eu am discutat cu ei în Parlament.

Mi s-a solicitat s al vizitez pe Dragnea si sa intru intr un control la acel penitenciar de unde curgeau sute de abuzuri. Am spus că voi merge iar după 48 de ore n am mai fost președinta Comisiei de abuzuri. Liviu dragnea este un personaj politic redutabil și pe mulți va răspopi. Atenție, că-i vin dosare din urmă, dosare care sunt politice. Predoiu are o casă de avocatură, iar apărătoarea lui Liviu Dragnea se știe cu el. Noi avocații ne întâlnim și discutăm despre dosare, deci se poate ca avocata lui să fi discutat despre dosar cu Cătălin Predoiu. Din câte am înțeles, nu i s-a impus să nu aibă contact cu presa sau familia”, a declarat Șoșoacă.