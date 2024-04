"Lulea Marius Dorin și eventual Axinia. Persoana cu care Lulea este îmbârligat în afaceri. Același Lulea care, în poziția de vicepreședinte AUR, se află la butoane și influențează în mod hotărâtor cele mai multe dintre deciziile liderului George Simion. Acele decizii care nu sunt impulsive. Ceea ce nu înseamnă neapărat că Lulea este un personaj rațional. Dar cu certitudine este pragmatic. Și legat de pragmatismul acestuia, acum, în acest an multiplu electoral, există mai multe întrebări de la care suveraniștii, între care mă număr, așteaptă un răspuns. Și asta imediat!

Despre George Simion s-au afirmat multe prostii. În spațiul public, în mediul politic, în presă. Una dintre prostiile care a făcut vâlvă aproape o jumătate de an a fost că el ar fi urmașul lui Zelea Codreanu. Proiecția acestuia în timp. Și ce avea în comun George Simion cu Zelea Codreanu? Credința în Dumnezeu. Pe care o am și eu. Și cei mai mulți dintre voi. La fel, credința în morala creștină. În familie și în valorile ei. În tradiție. Și mai are în comun brâul pe care uneori îl poartă deasupra iei naționale. Și ce nu aveau în comun cei doi, Zelea și Simion? În ciuda aparențelor, Simion nu este un lider politic violent. Îl văd agitând telefonul, dar nu-l văd scoțând revolverul. Și trăgând cu el. Și nu-l văd transformând AUR în unități de luptă paramilitare. Aici, istoric vorbind, drumurile celor doi sunt clar delimitate. Dar totuși, atenție, George Simion a fost acuzat de toți contestatarii lui, timp de cel puțin șase luni, că ar fi legionar. La aceasta a contribuit fără doar și poate și aducerea la un moment dat în discuție a candidaturii unui alt personaj interesant și important, dar care nici el nu este urmaș al legionarilor, deși la un moment dat s-a exprimat elogios la adresa lui Ion Antonescu. Este vorba despre Călin Georgescu. Dar George Simion a renunțat rapid la orice legătură cu acesta, în momentul în care presa a semnalat pericolul generării unor acuzații.

Și ce i s-a mai reproșat în timpul ascensiunii sale fulminante în plan politic lui George Simion? Un parteneriat cu Federația Rusă. Nici mai mult, nici mai puțin. Că ar face jocul Moscovei nu numai în Republica Moldova, ci și în România. Că ar fi o cârtiță a serviciilor secrete ale Federației Ruse. În acest sens au fost chiar fabricate – și am proprietatea acestui termen – probe atât de la Chișinău, cât și de la București. Nu s-a confirmat nimic. Dar totul are o explicație. Oare ce explicație?", scrie jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, într-un editorial publicat pe corect-news.ro.

"Cheia ar putea fi Lulea Marius Dorin. Și eventual Axinia, partenera sa de afaceri și poate de viață. Cine este Lulea? Cine este vicepreședintele acestui partid? Primul răspuns la aceste întrebări este tulburător. Lulea a fost acuzat cu subiect și predicat – și nu de Cozmin Gușă, care a intrat recent în coliziune cu acesta, și nici de mine, care nu mă aflu în nicio coliziune – că ar fi încasat bani ai Federației Ruse. În plin război. Că ar fi renovat pe bani rusești una dintre construcțiile emblematice ale Bucureștiului din proximitatea Televiziunii Române, clădire aflată în proprietatea Federației Ruse. Ar fi făcut-o în calitatea sa de dezvoltator imobiliar. De constructor. Toate bune și frumoase. Dar banii vărsați de guvernul lui Vladimir Putin sunt bani pârâți. Iar Lulea a fost incapabil să dezmintă această dezvăluire furnizată de presă în urmă cu mai multă vreme. Dimpotrivă. A admis că a primit acei bani, dar a susținut că un constructor construiește. Și, indiferent de unde primește bani, „Meșterul Manole” își face treaba. Și culmea! Pentru a întări acuzațiile care i s-au adus, Lulea, omul numărul doi din AUR, a adăugat faptul că profitul obținut astfel l-a utilizat pentru a ajuta Republica Moldova. O afirmație mai cinică nu am auzit vreodată.

Ei bine, acest Lulea Marius Dorin și Axinia, după caz, sunt principalii finanțatori AUR, pe lângă banii pe care acest partid, ca orice partid parlamentar, îi primește de la Guvern. Mult timp, dacă nu cumva și în prezent, el a fost și trezorierul AUR. Adică a gestionat fondurile financiare ale partidului. Ba mai mult: pentru a ține totul sub control, i-a oferit și un sediu lui George Simion. Și o simbrie, timp de zece ani. A devenit atât de omniprezent și prepotent, încât în urmă nu cu multă vreme a afirmat chiar, fără a fi de nimeni contrazis, că este viitorul candidat prezidențial al partidului. Și iată cum am ajuns la cheia poziției imposibile, cu adevărat imposibile, în care pentru prima dată s-a pus George Simion. Acum el este în situația în care fie admite că, indirect, poate fără să știe nimic, a beneficiat de bani rusești prin intermediul lui Lulea, fie se dezice de acesta. Acum, fie se dezice de Lulea, recunoscând faptul că acesta l-a împiedicat să-și anunțe o candidatură la prezidențiale, fie admite că Lulea este eminența cenușie a partidului său, iar poziția prezidențială este rezervată acestuia.

I-am transmis zilele trecute, prin intermediul unui editorial și a unor opinii exprimate pe posturile de televiziune, că până acum a alergat în forță, a privit tot înainte, dar nu și-a luat răgazul și nu a avut capacitatea de a se opri din când în când și de a privi înapoi. Un partid politic funcțional este un partid în care toate structurile de conducere, începând cu președintele, se autocontrolează și își reglează reciproc tirul politic. În acest moment, AUR, cu foarte puțin timp înaintea alegerilor, nu dovedește că este un partid funcțional. Dar mai are timp. Cât timp? Câteva zile. Iar totul ar trebui să înceapă printr-o clarificare publică a raporturilor dintre George Simion și Lulea Marius Dorin și, eventual, Axinia. A luat bani de la acesta? Câți bani? Cât timp? Cu ce angajamente? În ce măsură mai este dependent de Lulea? Știa că Lulea a luat bani de la Kremlin? Da sau nu? George Simion are o nevoie vitală, aș spune chiar existențială, de transparență. Dar transparența, într-un moment atât de dificil, presupune mult curaj politic", mai scrie jurnalistul.