Sorin Grindeanu, reacție după ce Oana Țoiu a criticat vizita foștilor premieri Năstase și Dăncilă în China: "În politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale"

Sorin Grindeanu crede că reacția Oanei Țoiu a fost mai mult o retorică de partid / Foto: Inquam Photos
Sorin Grindeanu crede că reacția Oanei Țoiu a fost mai mult o retorică de partid / Foto: Inquam Photos

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a taxat-o pe ministra de Externe Oana Țoiu, după reacția acesteia privind participarea foștilor premieri social-democrați Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la o ceremonie desfășurată în China, la care au fost prezenți inclusiv Vladimir Putin și Kim Jong-un. Menționând faptul că este vorba, până la urmă, de opțiunea personală a celor doi, liderul interimar al PSD a subliniat faptul că reacția lui Țoiu ar fi fost mult prea emoțională. 

„Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid! Pe umerii diplomației românești și așa apasă o mare responsabilitate!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook, într-o postare în care lămurește atât poziționarea sa față de prezența celor doi foști premieri PSD la Bejing, când și față de chestiunea relațiilor dintre China și România.

Năstase și Dăncilă au mers în China. Foștii premieri apar în poză cu Vladimir Putin și Kim Jong Un. Ce mesaj a transmis ministra rezist de Externe?

Marți, doi foști premieri români, Adrian Năstase și Viorica Dancilă, au participat la summitul dictatorilor din China și apar în poza de grup alături Vladimir Putin, Xi Jing Ping și Kim Jong Un. Ministerul de Externe, prin vocea Oanei Țoiu, a transmis că Năstase și Dăncilă au mers acolo ca persoane private și nu au reprezentat România.

 