„Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid! Pe umerii diplomației românești și așa apasă o mare responsabilitate!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook, într-o postare în care lămurește atât poziționarea sa față de prezența celor doi foști premieri PSD la Bejing, când și față de chestiunea relațiilor dintre China și România.

Năstase și Dăncilă au mers în China. Foștii premieri apar în poză cu Vladimir Putin și Kim Jong Un. Ce mesaj a transmis ministra rezist de Externe?

Marți, doi foști premieri români, Adrian Năstase și Viorica Dancilă, au participat la summitul dictatorilor din China și apar în poza de grup alături Vladimir Putin, Xi Jing Ping și Kim Jong Un. Ministerul de Externe, prin vocea Oanei Țoiu, a transmis că Năstase și Dăncilă au mers acolo ca persoane private și nu au reprezentat România.