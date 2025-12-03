Sorin Grindeanu: Eu, dacă aș fi în locul doamnei ministru, m-aș duce acolo să încerc să rezolv această problemă, să încerc să rezolv ce am încurcat. Având informații că există - dacă nu mă înșel - trei spitale care au rămas fără alimentare cu apă, să se ducă acolo, să încerce să găsească soluții.

Cam toți cei implicați ar trebui să se ducă de urgență acolo. Sigur, nu e rostul meu să dau ordine de acest tip. Treaba asta trebuie să o facă prim-ministrul.

Evaluarea trebuie să o faci zilnic și atunci când lucrurile nu funcționează trebuie să anunți în cadrul Coaliției că vrei să faci anumite modificări. Ăsta e mersul normal.

Reporter: Dl Zamfir îi cerea demiterea dnei Buzoianu. Dvs. cum comentați? Este colegul dvs...

Sorin Grindeanu: Am urmărit și am citit argumentele. Par foarte puternice.

Reporter: Ar trebui să existe și alte demisii?

Sorin Grindeanu: Haideți să revenim la ceea ce am spus mai devreme. Nu înseamnă că nu trebuie să nu existe asemenea demisii, dar cel important lucru în acest moment este să se rezolve această situație de criză. Asta este mai important decât demisiile, dar și acelea trebuie să vină.