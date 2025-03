"Noi suntem cu totii uniti si actiunile de maine au in vedere protestul fata de lovitura de stat care s a dat si semnul ca noi nu l am uitat pe calin Georgescu care este liderul miscarii in Romania pe primul loc. toti cei care sunt de la ora 12 se intalnesc in piata cont si bravo lor pt a ceasta actiune a pop roman. Noi vom face la 17 un meet autorizat n fata AEP si la 17 30 in piata victoriei ca asa au decis cei din cerucl de incredere dar cu totii si const si victoriei vom fi impreuna uniti pentru liderul miscarii suveraniste", a anunțat Simion într-un mesaj video pe TikTok.