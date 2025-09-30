Fostul candidat prezidențial și ex-director al Serviciului de Informații Externe, Silviu Predoiu, a opinat într-un interviu pentru Aleph News, preluat de Inpolitics.ro, că actuala conducere a ratat șansa unei schimbări reale și că singura soluție ar fi organizarea de alegeri anticipate.

„Am ratat o ocazie, dar părerea mea este că ea va reveni. Că vom avea alegeri anticipate. Așa cum merg lucrurile, mă aștept să fie alegeri anticipate și parlamentare și prezidențiale. Am ratat șansa pentru că lucrurile trebuie să înceapă ca o schimbare de sus. Dacă noi aveam un președinte care să înțeleagă momentul și să schimbe radical abordarea, să fie un exemplu… Trebuie să dea un exemplu.”

Critici directe la adresa președintelui Nicușor Dan

Predoiu a criticat lipsa de activitate a noului președintele, sugerând că acesta nu se ridică la nivelul funcției pe care o ocupă.

„Uitați-vă pe site-ul administrației prezidențiale. De la începutul lunii până acum, președintele a avut activități în șase zile. Și a semnat patru decrete. Domne, vorbim de o lună și vorbim de cel mai înalt funcționar public al statului, deci dumnealui a avut activități șase zile. Cum vi se pare că sună ca model de conduită? Dumnealui și-a început mandatul cu un concediu prelungit. Asta este problema. Dacă noi schimbăm de sus abordarea, lumea va simți.”

Mesaj către Bolojan„Să înceapă cu primul funcționar al țării”

În contextul discuțiilor despre reforma administrației publice, Silviu Predoiu a lansat o serie de critici și la adresa premierului Ilie Bolojan, căruia i-a reproșat diferența dintre discursul public și rezulatele concrete.

„Degeaba vorbește despre evaluarea funcționarului public. Păi să înceapă cu primul funcționar al țării. Să reducă postul de președinte, pentru că dacă a avut activitate doar o treime dintr-o lună, înseamnă că nu e. Și putem să găsim un consilier care să se ocupe de treburile astea.”

Declarațiile lui Silviu Predoiu vin într-un moment de incertitudine politică, alimentând speculațiile privind o posibilă resetare a scenei politice românești.