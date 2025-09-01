Șefia SRI și SIE, în stand by? Jocurile orchestrate de Nicușor Dan și aruncate în spațiul public

Șefia SRI și SIE, în stand by? Jocurile orchestrate de Nicușor Dan și aruncate în spațiul public / Foto: Inquam Photos
Șefia SRI și SIE, în stand by? Jocurile orchestrate de Nicușor Dan și aruncate în spațiul public / Foto: Inquam Photos

Tensiuni tot mai mari pe scena politică în jurul numirii șefilor SRI și SIE. Președintele Nicușor Dan a anunțat că nu va înainta nicio propunere oficială până nu obține o înțelegere clară cu majoritatea parlamentară, invocând riscul unor respingeri care ar putea afecta stabilitatea țării. Deși în spațiul public au apărut numele avocatului Gabriel Zbârcea pentru SRI și al diplomatului Marius Lazurca pentru SIE, șeful statului spune că discuțiile sunt la nivel de speculații. 

Președintele României, Nicușor Dan, recunoaște că în acest moment nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din Coaliție pentru numirea șefilor SRI și SIE. Mai mult decât atât, Nicușor Dan spunea că va face o propunere în momentul în care știe sigur că Parlamentul va vota în acest sens. 

O nouă surprinză pe lista scurtă pentru șefia SRI. Cine este Valentin Naumescu, omul pe care Nicușor Dan l-ar dori în fruntea serviciilor - SURSE

Sursele Realitatea PLUS vorbesc despre faptul că marți, când a mers la Guvern și s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, dar și cu liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu - Nicușor Dan ar fi spus care sunt numele pe care intenționează să le avanseze pentru șefia SRI și SIE. Cei doi au fost luați prin surprindere, spun sursele citate, iar numele vehiculate chiar au stârnit indignare. 