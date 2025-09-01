Președintele României, Nicușor Dan, recunoaște că în acest moment nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din Coaliție pentru numirea șefilor SRI și SIE. Mai mult decât atât, Nicușor Dan spunea că va face o propunere în momentul în care știe sigur că Parlamentul va vota în acest sens.

Sursele Realitatea PLUS vorbesc despre faptul că marți, când a mers la Guvern și s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, dar și cu liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu - Nicușor Dan ar fi spus care sunt numele pe care intenționează să le avanseze pentru șefia SRI și SIE. Cei doi au fost luați prin surprindere, spun sursele citate, iar numele vehiculate chiar au stârnit indignare.