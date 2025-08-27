”Astea sunt speculaţii. Şi chiar aşa sunt şi le tratez. Ştiţi ce interesează? Interesează faptul că eu cred că acolo trebuie să vină oameni...”, a afirmat Grindeanu la un post TV, citat de news.ro.

Întrebat dacă este vorba de SRI şi SIE, liderul PSD a răspuns: ”Deocamdată, la Serviciul de Informaţii Externe există un director. Dincolo, la Serviciul Român de Informaţii, e postul vacant urmare a demisiei domnului Hellvig. Cred că sunt doi ani deja de când e vacantat acest post. Dincolo de nume, care sunt speculaţii, sunt convins că cine trebuie, nu doar cred, cine trebuie să vină acolo, sunt oameni care trebuie să apere - ştiu că au fost folosite foarte des aceste cuvinte - interesul naţional. Şi chiar aşa e. Serviciile româneşti sunt parte a unui sistem de alianţe cu servicii prietene. Noi ne-am câştigat un loc respectat în acest sistem şi aşa trebuie să rămână. Şi asta trebuie să ne ghideze atunci când propunem nişte persoane, şi asta este atributul preşedintelui, prin Constituţie, al Parlamentului e să le voteze sau nu. Asta cred că este linia după care trebuie să ne ghidăm. Şi sunt convins că aşa se va întâmpla”.

Grindeanu a fost întrebat dacă viitorii şefi ai serviciilor secrete trebuie să vină din zona societăţii civile sau din rândul partidelor politice.

”Nu vreau să intrăm în amănunte pentru că aş specula, aş face pure speculaţii. Înţeleg rolul pe care îl are preşedintele dat de Constituţie, indiferent cine e preşedinte, în cazul nostru Nicuşor Dan, de a face aceste nominalizări, care ar fi bine să treacă prin vot în Parlament”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.