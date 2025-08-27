Valentin Naumescu ar fi, potrivit unor surse, omul pe care președintele Nicușor Dan l-ar vrea în fruntea Serviciului Român de Informații. Diplomat de carieră, acesta l-a susținut pe Nicușor Dan în campania electorală prin discursul public în care critica mișcarea suveranistă. L-a criticat inclusiv pe președintele american Donald Trump.



„El nu are un exercițiu politic foarte elegant, e un businessman (...) și vine cu acest tranzacționalism, spunem noi, care poate părea uneori și șocant, și un pic neplăcut. (...) În America și aici, e puțin deranjant pentru noi: nu se mai vorbește de valori, au dispărut valorile din discursul politic, au dispărut principiile,” afirma Naumescu într-o emisiune TV.





Potrivit biografiei sale publice, Naumescu a primit din partea fundațiilor lui George Soroș un grant pentru studiile de doctorat.

O LISTĂ DE NUME CONTROVERSATE PENTRU ȘEFIA SRI

Înainte ca, pe surse, să fie vehiculat numele lui Valentin Naumescu, alte nume controversate au fost invocate pentru fotoliul de la vârful serviciilor secrete! Potrivit unor surse, Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică și Mircea Abrudean ar fi variantele luate în calcul de Nicușor Dan pentru conducerea SRI. De ei se leagă mai multe controverse. Gabriel Zbârcea se dă suveranist dar a luptat ca avocat împotriva statului român și a avut un rol cheie în privatizările în masă, în timp ce Florin Vlădică a fost alături de Victor Ponta la ceremonia inaugurării lui Donald Trump.

