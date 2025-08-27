O nouă surprinză pe lista scurtă pentru șefia SRI. Cine este Valentin Naumescu, omul pe care Nicușor Dan l-ar dori în fruntea serviciilor - SURSE

Valentin Naumescu a avut o serie de poziționări controversate (captură TVR Cluj)

Controversă uriașă legată de viitorul nume de la vârful serviciilor secrete! Potrivit unor surse Realitatea Plus, soroșistul Valentin Naumescu ar putea fi propunerea lui Nicușor Dan pentru conducerea Serviciului Român de Informații. Vehiculate au fost și numele lui Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică sau Mircea Abrudean. De ei se leagă mai multe controverse. Zbârcea se prezintă drept suveranist, dar a luptat ca avocat împotriva statului român și a avut un rol-cheie în privatizările în masă, în timp ce Vlădică a fost alături de Victor Ponta la ceremonia inaugurării lui Donald Trump. Serviciul Român de Informații nu mai are conducere civilă de mai bine de doi ani.

Valentin Naumescu ar fi, potrivit unor surse, omul pe care președintele Nicușor Dan l-ar vrea în fruntea Serviciului Român de Informații. Diplomat de carieră, acesta l-a susținut pe Nicușor Dan în campania electorală prin discursul public în care critica mișcarea suveranistă. L-a criticat inclusiv pe președintele american Donald Trump.

„El nu are un exercițiu politic foarte elegant, e un businessman (...) și vine cu acest tranzacționalism, spunem noi, care poate părea uneori și șocant, și un pic neplăcut. (...) În America și aici, e puțin deranjant pentru noi: nu se mai vorbește de valori, au dispărut valorile din discursul politic, au dispărut principiile,” afirma Naumescu într-o emisiune TV.



Potrivit biografiei sale publice, Naumescu a primit din partea fundațiilor lui George  Soroș un grant pentru studiile de doctorat.

O LISTĂ DE NUME CONTROVERSATE PENTRU ȘEFIA SRI

Înainte ca, pe surse, să fie vehiculat numele lui Valentin Naumescu, alte nume controversate au fost invocate pentru fotoliul de la vârful serviciilor secrete! Potrivit unor surse, Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică și Mircea Abrudean ar fi variantele luate în calcul de Nicușor Dan pentru conducerea SRI. De ei se leagă mai multe controverse. Gabriel Zbârcea se dă suveranist dar a luptat ca avocat împotriva statului român și a avut un rol cheie în privatizările în masă, în timp ce Florin Vlădică a fost alături de Victor Ponta la ceremonia inaugurării lui Donald Trump. 

