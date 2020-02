Scandal în PSD! Dorel Căprar, şeful PSD Arad: O mână de oameni vrea să pună mâna cu forţa pe partid

"Arădeni, dragii mei social-democrați

Știți că mă număr printre aceia care respectă cu sfințenie social-democrația, statutul partidului, doctrina și lupt pentru mai binele oamenilor simpli, oamenii care într-adevăr au nevoie de sprijin. Pot să înțeleg multe lucruri, nu pot să accept interesele unei mâini de oameni care, cu forța, vor să pună mâna pe filiala PSD Arad. Aici este o mare parte din sufletul meu, am construit, am ridicat oameni politici, am pus umărul pentru ca valorile democrației să fie întotdeauna respectate.

Exact asta îmi doresc și acum! Democrația să aibă ultimul cuvânt și nu intimidarea, forța, dezechilibru", a scris Dorel Căprar pe Facebook.

"LE SPUN ARĂDENILOR MEI, PSD-IȘTILOR CU CARE AM PURTAT ATÂTEA LUPTE ELECTORALE, SĂ NU LE FIE FRICĂ. Să nu lase pe nimeni să intre cu BOCANCII în ORGANIZAȚIA PSD ARAD. Absolut totul este organizat STATUTAR. Prin dorința de tergiversare îmi dă impresia că nu se dorește să avem ALEGERI STATUTARE. Ba chiar că am putea să ne temem de FRAUDĂ!

Lucru pe care nu îl pot accepta în organizația în care am trudit atâția ani de zile. Doi-trei colegi care până mai ieri erau lipiți de mine ca timbrul de scrisoare, s-au apucat să trimită invitații în paralel, nestatutar, la o altă dată a conferinței de AZI. Total pentru a induce în eroare colegii de partid!

Cred cu tărie că PSD-iștii arădeni pot fi reprezentați cu cinste și demnitate de unul de-al lor. Sunt ARĂDEAN, prin venele mele curge SOCIAL-DEMOCRAȚIA, lupa pentru arădeni și interesele lor. PSD-iști, astăzi este ziua cea mare, VĂ PROVOC SĂ AVEM ALEGERI LIBERE LA PSD ARAD, SĂ MERGEM MAI DEPARTE ÎMPREUNĂ, SĂ AVEȚI LA CÂRMA ORGANIZAȚIEI UNUL DE-AL VOSTRU", a mai scris preşedintele PSD Arad.