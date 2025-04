Ponta: La sediul Guvernului, la Piata Victoriei, i-am convocat pe cei de la Hidroelectrica, Apele Romane, ISU, ce-or mai fi fost...

Moderator: Cine a fost acolo?

Ponta: Nu mai tin minte. Cu siguranta doamna Alexandrescu a fost ca era consilierul meu pe presa.

Stiam ca se pregatea la "prietena mea", doamna Anca Alexandrescu, niste filmulete cu morti, cu... Categoric exprimarea mea in acel moment, intr-un context prea prietenos, am uitat ca sunt candidat la prezidențiale, am crezut ca sunt Victor Ponta din 2021 si discutam lejer si exprimarea mea a fost total nefericita, total neclara.

Azi, daca as fi pus in aceeasi situatie, as face acelasi lucru. am facut o fapta buna de care sunt foarte mandru.