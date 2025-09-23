"Din păcate, lucrătorii din Aparatul de Lucru al Guvernului, membrii de sindicat și liderul Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, de peste un an de zile sunt țintă a atacurilor politice.

În cazul de față, suntem într-o situație mult mai disperată, ca să spun așa, pentru că șeful Cancelariei, prim-ministrul, a ieșit dintr-o conferință de presă și a anunțat că își dorește desființarea structurii din care face parte liderul Sindicatului din cadrul Aparatului de Lucru al Guvernului.



Deci, având în vedere și acest aspect, ne-am dat seama că suntem într-o situație foarte, foarte periculoasă pentru democrație până la urmă.

Să știți că până la urmă și bugetarii sunt tot cetățenii acestui stat și nu trebuie să mai alimentăm, așa cum face și premierul și șeful cancelariei, această ură față de o clasă profesională din România.

Vreau să anunț că toate organizațiile care sunt afiliate în Federații Naționale a Sindicatelor din Administrație vor transmite note de protest către Premierul României și către Șeful Cancelariei Prim-Ministrului și în plus și alte organizații care nu sunt afiliate la FNSA sau la Cartel Alpha vor transmite acestora note de protest cu privire la abuzurile pe care le fac vis-a-vis de membrii Sindicatului de la Guvern", a transmis presedintele sindicatului Angajatilor din Guvern, Noni Iordache.