Recep Erdogan, desființat de un idol al Turciei: "Mi-a luat totul. Mi-a luat dreptul la libertate"

Fostul atacant de fotbal a fost considerat trădător, i-a fost luată toată averea și s-a refugiat în SUA, unde își câștigă traiul având job-uri obișnuite. Hakan Șukur lucrează într-o cafenea, iar în timpul liber este șofer de UBER.

”Erdogan mi-a luat totul. Mi-a luat dreptul la libertate, nu m-a lăsat să mă exprim, nu mi-a dat dreptul să muncesc. Am câteva apartamente în Turcia, dar nu pot să le închiriez. Toți chiriașii care au încercat să stea acolo s-au trezit cu amenințări. Și eu am fost păzit pentru o perioadă după ce m-am mutat aici, am avut sprijinul autorităților. Am ajuns la fundul sacului, trebuie să muncesc în fiecare zi. Eu iubesc Turcia, dar sunt inamicul politicii eronate” , a spus Hakan Șukur în Bild.

Hakan Șukur a avut o carieră importantă, a jucat inclusiv alături de Gheorghe Hagi la clubul Galatasaray și și-a pus amprenta în fotbalul european, evoluând la echipe cu nume, precum Bursaspor, Galatasaray, Torino, Inter, Parma sau Blackburn. A câștigat 17 trofee, iar cele mai importante sunt Cupa Italiei cu Parma (2002) și Cupa UEFA cu Galatasaray (2000).