Realitatea PLUS prezintă punctul de vedere al lui Dominic Fritz: „ANI a devenit o instituție folosită politic!”

Dominic Fritz a venit cu un punct de vedere către Realitatea PLUS după afirmațiile făcute de Horia Georgescu. Primarul Timișoarei spune despre constatarea ANI este făcută cu rea credință și fără bază factuală. 

Dominic Fritz: „Constatarea ANI este făcută cu rea credință!”

„Beneficiarul PUZ-ului nu este, cum pretinde ANI, persoana fizică ce a dat un împrumut campaniei mele”, susține edilul. 

„Documentația Hotărârii de Consiliu Local în cauză, inclusiv referatul de aprobare al fostului primar, a fost avizat juridic în 15 octombrie 2020, iar eu am devenit primar în 30 octombrie 2020.”

 „Am multe talente, dar călătoria în timp nu se află printre ele”, a scris ironic Dominic Fritz pentru Realitatea PLUS. 

„Așa cum a constatat și președintele, ANI a devenit o instituție folosită politic. De aceea voi apăra până în ultima instanță dreptul timișorenilor de a-și alege primarul.” Astfel încheie șeful USR mesajul său către Realitatea PLUS. 