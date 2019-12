Reacția lui Ludovic Orban despre atacarea la CCR a legilor pe care Guvernul şi-a asumat răspunderea

Întrebat cum consideră decizia PSD de a ataca la CCR două dintre legile pe care Guvernul şi-a asumat răspunderea, Ludovic Orban a afirmat: ”Mi se pare o decizie foarte proastă. Noi când am decis să modificăm OUG 51, am decis să modificăm prin lege ordonanţa şi am ales procedura angajării răspunderii, pentru că este o situaţie care trebuie rezolvată urgent".

Apoi a continuat: "Foarte mulţi copii nu mai pot să se duca la şcoală, pentru că serviciul de transport judeţean a fost transformat din serviciu public în serviciu comercial şi elevii nu mai beneficiază de facilităţile la care aveau dreptul şi foarte mulţi copii din familii cu venituri mici nu-şi permit să plătească contravaloarea integrală a biletului”.

Ludovic Orban a precizat că ”atacarea la CCR nu face altceva decât să perpetueze situaţia de fapt şi să întârzie ca serviciul de transport judeţean să redevină serviciu public”.