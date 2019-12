PSD declanșează atacul la Guvernul Orban. Ciolacu: "Sesizăm Curtea Constituțională"

Marcel Ciolacu a afirmat la Realitatea PLUS că Biroul Permanent Naţional al PSD se va reuni luni, de la ora 10:00, pentru a aproba sesizarea celor două acte normative la CCR şi pentru a decide strategia în cazul în care Executivul îşi asumă răspunderea pe abrogarea unor prevederi din OUG 114 şi Legea bugetului pe anul 2020.

"Facem acest lucru pentru ca este un conflict constitutional. Asa consideram noi. Sa vedem decizia CCR dupa ce vom depune cele doua sesizari. Ele sunt pregatite si le vom prezenta luni, la ora 10:00, in Biroul Politic si tot luni le vom depune. Consideram ca este un abuz. A existat un referendum in Romania, care a spus foarte clar ca niciun Guvern sa nu mai dea Ordonante sau sa isi asume raspunderea pe Legile Justitiei.

Ele trebuie dezbatute transparent si corect in Parlamentul Romaniei. Acum, in Parlament exista o alta majoritate, deci nu inteleg scopul de a ocoli Parlamentul", a spus Marcel Ciolacu la Realitatea PLUS.