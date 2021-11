„Nu merg ușor negocierile, dar vom avea premier. După două săptămâni de discuții pe programul de guvernare, am avut discuții și pe partea finanicară. Nu cresc taxele, păstrăm cota unică, vor crește pensiile și alocațiile. În momentul acest, până joi vom avea un guvern. Vom merge marți la președintele Iohannis, vom avea audieri marți și miercuri, în Parlament, iar vot în plen va fi joia viitoare. Azi am evoluat pe discuții. Cele două mari partide au ideologii diferite, dar și viziuni diferite. Faptul că am găsit puncte comune, pentru ca țara să meargă înaninte, ne arată că, în momente cheie, și în România, după modelul Germaniei, am ales o coaliție între liberali și social democrați.

Pare că ne îndreptăm spre o mare coaliție, cu ambiții foarte mari

Pare că ne îndreptăm spre o mare coaliție, cu ambiții foarte mari, cu o reforme ale administrației și implementarea PNRR. De asemenea, reforma statului român și sigur investițiile. Avem 30 de miliarde de euro din PNRR, din care 15 miliarde sunt nerambursabile, sunt un program de inevstiții prin care încercăm să ridicăm zona rurală cât și investiți în rețeaua de autostrăzi, A7, A8 și cei mai mulți bani sunt sume ce ridica Moldova, zona mult timp abandonată de administrația centrală. Încercăm să trecem Carpații și să legăm Capitala de Moldova. Încercăm să vedem ce înseamna din punct de vedere economic să mărim pensia minimă. Sunt 960.000 de oameni cu pensie de 800 de lei. Sunt 4,4 miliaone, din totalul pensionarilor, cu pensie de până în 2.500 de lei Exista 860.000 de persoane cu handicap în România. Mă bucur că am căzut la un consens pentru că, după 8 ani, sper să reușesc dublarea redevenelor. Nu se poate ca statul să permită companiilor să scoată resurse, nu după modelul norvegian, cu taxe de 80%, dar nici ca la noi.

Nu cresc taxele, rămâne în vigoare cota unică

Nu cresc taxele, rămânem cu cota unică, emblema a liberalismului. Sper să fie cât mai multe lucuri care să lege partea de investiții și să ne uităm, nu în spate, ci în viitor. Nu retrag nimic din ce am spus în sutdioul Realitatea, dar vine momentul să te gandești la binele României.