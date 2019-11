Raed Arafat: „Nu mă lipesc de scaun, dar nu-mi dau demisia!”

„Eu nu mă lipesc de scaun, dar nu-mi dau demisia! (...) Am avut discuții și cu dl ministru si cu dl prim-ministru, ei fac evaluare. Eu aștept. (...) Este normal ca eu sa nu-mi depun demisia. În secunda după care eu îmi depun demisia, dacă o să spun orice despre sistemul de urgență, o să mi se spună: Tu ai plecat! Nu! Deci, dacă cineva consideră că am greșit, că nu mai vrea să lucreze cu mine, orice, este dreptul lui să spună pleacă și eu plec. Deci nu se pune problema aici. N-o să mă lipesc de scaun când mi se spune pleacă. În secunda în care s-a luat decizia domnule, trebuie să pleci, gata, nu mai vrem să lucrăm cu tine, te eliberăm. Da!”, a declarat Raed Arafat într-un interviu, potrivit europafm.ro.

Arafat respinge în continuare acuzațiile aduse lui și implicit ISU, în urma publicării filmului, că ar fi ascuns probe față de procurori.

„Nu cred că cineva a vrut să ascundă filmul”

„Acest film, colonelul Radu (primul adjunct al IGSU - n. red.) spune că a ajuns la el filmul și l-a vazut la un moment dat, a recunoscut. Dar a considerat ca nu e nevoie să dea mai sus și la Parchet nu l-a dat că nu a fost cerut”, a explicat Arafat motivul pentru care nu a ajuns și la el filmul prezentat pe 24 octombrie.

Întrebat dacă se așteaptă să fie audiat în dosarul deschis pentru ascundere de probe, Arafat a spus că este posibil să fie chemat la Parchet.

„Este posibil. Orice e posibil. E dreptul procurorului să lămurească cu toată lumea (...) Este posibil să fiu audiat. Nu văd nicio problemă. Nu e nimic absurd în chestiunea aceasta”, a declarat Arafat.

Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a vorbit în premieră, joi seară, despre filmul intervenției din seara incendiului din clubul Coletiv, publicat de Libertatea în urmă cu o lună. Acesta spune că relevanța filmului este zero din punct de vedere tehnic și că așa ceva nu ar trebui arătat populației. În plus, Arafat afirmă că filmul a fost prezentat în campanie electorală cu un scop politic.

La aproape 4 ani de la incendiul din Colectiv, ziarul Libertatea a făcut publică o filmare realizată de subofițerul care a însoțit primul echipaj ISU ajuns la locul tragediei. În imagini se observa haosul care a domnit în primele minute ale intervenției din seara zilei de 30 octombrie 2015. Ele nu au ajuns la procurorii care au anchetat cazul Colectiv, fiind ascunse de superiorii subofițerului de la ISU. În incendiul din Colectiv au murit 64 de oameni, majoritatea tineri, și un al 65-lea la un an și jumătate după tragedie, după ce s-a sinucis.

Pe 24 octombrie, au fost publicate imagini șocante cu oameni arși care abia mai stăteau în picioare, tineri lăsați de salvatori direct pe asflat și șefi de la pompieri care înjurau persoanele decedate. Reacție șocantă a unui șef al ISU, în noaptea tragediei de la Colectiv, unde zeci de tineri au murit în clubul care s-a aprins din cauze care încă nu au fost stabilite de anchetatori cu certitudine nici la patru ani de la noaptea fatidică. Un șef ISU, Orlando Șchiopu, este filmat când exclamă 'Dă-i în p.... mea' despre morții din Colectiv, atunci când un coleg îi cere ca toate cadavrele să fie scoase afară. Imaginile au fost publicate pe Libertatea.ro.