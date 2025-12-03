PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să-i ceară rapid explicații și soluții ministrei Mediului, Apei și Pădurilor, Diana Buzoianu, care a gestionat catastrofal operațiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu. Prin această decizie inoportună ministra USR a provocat calamitatea din județele Prahova și Dâmbovița.

​Situația este foarte gravă, iar riscurile mult prea mari pentru ca ministra Buzoianu să nu fie trasă la răspundere! Nu există nicio scuză!

​Ministra USR a fost direct implicată în gestionarea operațiunii de la Barajul Paltinu, a ignorat avertismentele publice ale Prefecturii Prahova privind riscul apariției unei situații de urgență, a tratat lucrurile cu superficialitate, a mințit public că nu a fost informată.

​Astfel a pus în pericol viața și sănătatea a sute de mii de oameni și a creat un dezechilibru major în sistemul energetic național!

​De asemenea, a fost pe punctul de a declanșa o altă criză majoră de sănătate publică prin solicitarea de a se livra apă menajeră infestată prin rețelele de apă potabilă din localitățile afectate – o criză care din fericire a fost evitată datorită opoziției Direcției de Sănătate Publică (DSP).

​Deci, cât de mare trebuie să fie dezastrul, domnule prim-ministru, pentru a mai accepta amatorismul și incompetența de la vârful Ministerului Mediului?

​Ministra Buzoianu nu se poate extrage din această criză după ce și-a numit oamenii și colegii de partid în conducerea Administrației Naționale Apele Române și după ce și-a asumat personal această operațiune, dând asigurări oamenilor că „nu există niciun pericol pentru comunități” și că „accesul la apă va fi asigurat”.

​Ca atare, PSD solicită conducerii USR să-și asume împreună cu ministra Buzoianu acest dezastru provocat de Ministerul Mediului.

​Totodată, USR trebuie să înceteze imediat campania mincinoasă de intoxicare, prin care insinuează o falsă legătură între PSD și anumite persoane care nici măcar nu mai activează în compania care distribuie apa potabilă în județul Prahova. Nu vă puteți ascunde la infinit incompetența!