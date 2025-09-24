"PSD nu poate să țină Coaliția în suspans". Ipocrizia reziștilor: îi atacă pe social-democrați în plin scandal cu moțiunea

"PSD nu poate să țină Coaliția în suspans". Ipocrizia reziștilor: îi atacă pe social-democrați în plin scandal cu moțiunea

Sunt tensiuni uriașe în coaliția de guvernare, după ce reziștii au lansat un atac la adresa PSD. USR le cere social democraților să respingă moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu. 

Potrivit unor surse, PSD vrea să amâne votul până săptămână viitoare pentru a-i da timp acesteia să rezolve problema hidrocentralelor. În caz contrar, formațiunea politică ar fi dispusă să adopte o poziție favorabila moțiunii.

USR a transmis într-un comunicat de presă că social democrații nu pot să țină în suspans coaliția dacă ar vota sau nu moțiunea celor de la AUR, pe care i-a clasificat drept izolaționiști.

Aceasta este programată să aibă loc astăzi. Totodată, chiar și în cazul în care moțiunea simplă este adoptată, Diana Buzoianu nu va fi demisă automat. 