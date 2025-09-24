Potrivit unor surse, PSD vrea să amâne votul până săptămână viitoare pentru a-i da timp acesteia să rezolve problema hidrocentralelor. În caz contrar, formațiunea politică ar fi dispusă să adopte o poziție favorabila moțiunii.

USR a transmis într-un comunicat de presă că social democrații nu pot să țină în suspans coaliția dacă ar vota sau nu moțiunea celor de la AUR, pe care i-a clasificat drept izolaționiști.

Aceasta este programată să aibă loc astăzi. Totodată, chiar și în cazul în care moțiunea simplă este adoptată, Diana Buzoianu nu va fi demisă automat.