Realitate PLUS: Cum ne vor impacta aceste alegeri? Atât pe românii din țară, pe marea majoritate a societății, cât și pe cei din diaspora.

Stefan Ciochinaru: Contează foarte mult ce președinte vom avea, ce govern se va forma. Atunci când în țară e liniște, când economia funcționează și vin investiții se întorc și românii din străinătate.

Realitatea PLUS: Ce strategie credeți că vor adopta candidații la prezidențiale pentru a ascoate un rezultat cât mai bun?

Stefan Ciochinaru: Vor încerca pe ultima sută de metrii să convingă electoratul că au cel mai bun program pentru binele românilor.

Avem nevoie de un președinte care să poată pune oricând mâna pe telefon, în interesul țării, și să sune pe oricine din lumea aceasta, din NATO sau UE și să i se răspundă și cu un dialog de la egal la egal. Avem nevoie de un președinte care să fie respectat și să discute 1 la 1 cu orice lider din lumea liberă.

Ceea ce vor românii înainte de orice este o societate stabilă și care are perspective de viitor. Se anticipează după alegeri un an economic greu.



Realitatea PLUS: Cum se vor consrtrui aceste alianțe? Chiar și după alegeri?

Stefan Ciochinaru:Depinde de președinte. Depinde foarte mult cine va ieși președinte.

Realitatea PLUS: Deci președintele va avea un rol decisiv?

Stefan Ciochinaru: Da, extrem de important. El este cel care va desemna primul ministru care va forma viitorul guvern.