"Alocam azi primele sume pentru a compensa o parte din pagubele suferite. Fiecare familie afectata va primi un ajutor de maxim 10 mii de lei iar in cazul acelor familii care si-au pierdut pe cineva drag alocam un ajutor suplimentar de 10 mii de lei. Suma totala este de 100 de milioane de lei.

Prioritatea o reprezinta efectuarea de urgenta a lucrarilor de reparatii. Atat la casele si anexele distruse cat si la poduri si alte obiective de infrastructurta locala.

Sunt in curs procedurile obligatorii pentru ca MAI sa institituiie starea de alerta in cele douia judete astfel incat autoritatile locale se pot misca rapid pentru a contracta lucrari si servicii in termen extrem de scurt.

Eliberam aprobarea urgenta de la rezervele statului a 4 cladiri moduluare in care copii pot invata temporar pana cand situiatia revine la normal", a declarat Ciolacu.