Despre aceste aspecte, deosebit de importante, a vorbit Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, în cadrul unei conferințe de presă organizată la finalul unei vizite de lucru pe șantierul pasajului. Edilul a explicat cât de necesară este o astfel de investiție pentru a completa inelul median de circulație al Capitalei, care, odată finalizat, va interconecta Bucureștiului, de la depoul Progresul și până în Pipera.

„Ne aflăm la al doilea pasaj pe care Sectorul 4 îl realizează: pasajul Apărătorii Patriei. Am spus că unul dintre cele mai importante elemente pentru reducerea traficului în Capitală este realizarea inelului median. În timp ce alții doar vorbesc, noi, aici, în ultimii 10 ani, am lărgit Șoseaua Turnu Măgurele, am lărgit strada Caporal Luică, am lărgit Șoseaua Berceni, am restructurat Iriceanu și Șoseaua Olteniței. Am construit primul pasaj, Europa Unită, și iată-ne la al doilea element: pasajul Apărătorii Patriei. Avem pregătită și cealaltă componentă a acestui inel median, și anume pasajul peste Șoseaua Olteniței. Acesta, la fel ca pasajul peste calea ferată din zona Petricani, va trebui să fie gata în doi ani. De aceea, este important ca în aceste lucrări de infrastructură mare ale Bucureștiului să fie implicați oameni cu experiență, oameni care au arătat că știu cum se implementează astfel de proiecte mari”, a declarat Daniel Băluță.

Pasajul Apărătorii Patriei este proiectat să aibă o lungime de 860 m, două benzi pe sens, trei deschideri și va traversa Șoseaua Berceni, dinspre Turnu Măgurele spre strada Sergent Ion Iriceanu, o zonă foarte aglomerată din sudul Bucureștiului.

Construcția pasajului a început în 2024, ca soluție rezultată în urma unui studiu de trafic realizat pentru zona respectivă, studiu care a identificat necesitatea construirii unui astfel de pasaj în zona de sud a Bucureștiului, pe direcția Nord–Sud. Înainte de începerea efectivă a lucrărilor, au fost realizate, cu sprijinul Primăriei Municipiului București, exproprierile necesare pentru unele imobile aflate pe traseul propus al pasajului. Ulterior, s-a trecut la relocarea rețelelor de utilități și la înlocuirea acestora.

Pasajul va avea, de asemenea, spațiu pentru stația de tramvai, precum și escalatoare, scări fixe și lifturi, astfel încât călătorii să aibă asigurată conexiunea cu traficul de mare capacitate de suprafață (tramvai) și cu traficul de mare capacitate subteran (metrou).

„Se creează, practic, și aici un nod intermodal de transport public, din care va face parte și noul punct de acces (cu tunel pietonal subteran) la stația de metrou Apărătorii Patriei, ce urmează să fie realizat atât pentru siguranța călătorilor, cât și pentru ca stația să poată fi autorizată de ISU”, a încheiat Daniel Băluță.