Conferința a fost organizată de Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR), Academia de Știinte ale Securității Naționale (ASSN) și Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”.

La activitate au fost prezenți membri ai Secției de Științe Militare a Academiei Oamenilor de Știință din România, membri ai Academiei de Științe ale Securității Naționale, cadre didactice, doctoranzi și studenți ai Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, notează umpmv.eu. De asemenea, la eveniment au participat domnul ambasador Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pentru securitate națională și domnul chestor general Bogdan Despescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Pe timpul Conferinței au fost susținute comunicări științifice pe teme de actualitate precum:Etica militară în societățile democratice, Factori sociali contemporani care afectează dimensiunea umană a puterii armate, Insecuritate cultivată prin interese globale și regionale, Securitatea energetică: independenţă şi suveranitate, Impactul armatei asupra securității naționale și internaționale în actualul mediu de securitate, Adaptarea structurilor militare la ecosistemul tehnologic civil global, Tehnologie, autoritate și legitimitate: reconfigurarea actului de comandă militară în societatea democratică contemporană, Teoria războiului în continuă schimbare, Securitatea națională într-o abordare integrată: legătura dintre apărare, ordine publică și siguranță societală, Adaptarea organizației militare la particularitățile și tendințele mediului actual de securitat, Rolul organizației militare în asigurarea rezilienței entităților critice.