Premierul crede că PSD se face de râs cu sesizarea la Strasbourg

"Titus Corlățean merge pe un drum care a fost construit de PNL. Există posibilitatea sesizării Comisiei de la Veneția prin Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, noi am pregătit un punct de vedere pe care îl vom prezenta, astfel încât să arătăm că angajarea răspunderii pentru alegerea primarilor în două tururi nu doar că nu afectează democrația, dar o întărește.



Noi considerăm că se fac de râs cu această plângere, această jalbă depusă. Noi, de fiecare dată când am formulat puncte de vedere pe mizeriile pe care le-au introdus pe Legile Justiției, mizeriile pe care le-au introdus în schimbarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală, Comisia de la Veneția, în urma sesizării noastre, a recomandat reluarea de la început a procedurii. Ca atare, se fac de râs!", a răspuns Orban la întrebările jurnaliștilor.



Senatorul PSD Titus Corlățean a anunțat, în urmă cu o săptămână, că a sesizat la Paris, la reuniunea Comisiei de monitorizare a statelor membre aparținând Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, "în mod excepțional, deși acest punct nu era pe ordinea de zi, situația gravă și acest abuz de putere pe care guvernarea PNL Orban îl comite în România prin modificarea legislației electorale în materie de alegeri locale, cu doar patru luni înainte de alegeri".



"Am prezentat situația gravă și am spus foarte clar că această decizie încalcă foarte grav o recomandare recunoscută și larg respectată în plan european a Comisiei de la Veneția care spune că nu poți modifica legislația electorală cu un an înainte de alegeri și mai ales orice putere dintr-un stat european nu are voie să își creeze un avantaj electoral prin modificarea regulilor, mai ales într-un timp atât de scurt", a declarat Corlățean la acea vreme.