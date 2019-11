Bomba lui Băsescu: PMP s-ar putea alia cu PNL și USR

”Până la alegeri toţi spunem poveşti, dar asta cu numărul de voturi băgate în urnă e cea mai precisă măsurătoare a progresului. Altfel, suntem la al patrulea rând de alegeri la care trecem pragul, şi a venit momentul să ne mişcăm mai sus de prag. Vin alegerile locale, aici nu veţi avea alt drum decât cel al alianţelor. Pentru că dacă nu se modifică legea alegerilor locale, ar însemna să lăsăm administraţiile locale în continuare în mâna PSD-ului, şi atunci ceea ce s-ar face în turul doi trebuie să faceţi înainte de turul întâi. Şi eu vă recomand ca toţi să vă deschideţi organizaţiile locale către alianţe cu liberalii şi cu USR-ul, n-aş vrea să aud de alt tip de alianţe şi v-aţi şi compromite”, a declarat fostul preşedinte.

Traian Băsescu consideră că Guvernul Orban nu va emite ordonanţa de urgenţă pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin, context în care alianţele sunt unele necesare.

”Personal, nu am convingerea că Guvernul Orban va emite OUG pentru intrarea în două tururi, pentru că au şi ei primari de mari unităţi administrative care au interesele lor şi vor păţi şi ei cum am păţit şi eu cu Guvernul Boc, când am vrut să fac Bucureştiul metropolitan, incluzând Ilfovul. Au fost doi primari, unul la 3, se numea Negoiţă, şi altul la 6, se numea Poteraş, care l-au convins pe Boc să nu meargă pe asumarea răspunderii sau să bage legea Bucureştiului metropolitan în Parlament.

Şi vedem Bucureştiul cum e acum, şi evoluţia e tot mai rea, pentru că influenţa primarilor a fost mare şi în PDL, este mare şi acum în PNL. De aceea am semne de întrebare dacă vor emite sau nu OUG de modificare a legii alegerilor locale şi, de aceea, \"Comandamentul zero\": deschideţi uşa negocierilor. Sigur, unde avem om valoros încercăm să-l promovăm ca fiind candidatul alianţei, unde au liberalii şi USR oameni valoroşi ne punem organizaţiile la dispoziţie pentru a lua cât mai mult din administraţia locală din mâinile PSD-ului. Va trebui să fiţi deschişi la această abordare”, a mai afirmat Traian Băsescu.