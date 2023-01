"M-am gândit în momentul acesta la ce am lăsat în 2019. Şi am lăsat într-un seif de 500 de kilograme tot ceea ce s-a împlinit până la momentul respectiv, atât din punct de vedere al colaborării cu structurile europene și cu realizările pe care le-am avut în momentul în care am deținut președinția Consiliului Uniunii Europene, cât și proiecte și programele din România rugându-l pe ministrul de atunci să le continue. Și din nefericire, n-a deschis seiful, înseamnă că l-a uitat din momentul în care a pierdut și cheia", a declarat Petre Daea la un post TV.

"I-am lăsat un ordin de ministru în care nu putea să desigileze acel seif decât prin ordin de ministru, că am zis să păstreze în memoria instituțională ce trebuie.

Din nefericire, a stat timpul acolo, din nefericire doi ani de zile într-un sector extrem de important, cum este acesta al irigațiilor, nu s-a făcut mare lucru, ba dimpotrivă. Unele obiective s-au oprit", a mai spus ministrul.