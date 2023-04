Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Cluj, despre rotaţia premierilor între PNL şi PSD că ar urma să aibă loc la sfârşitul lunii mai, dar că este un aspect care priveşte cele două partide, nu şi UDMR.



"Înţelegerea din 2021 între PSD şi PNL e o înţelegere care prevede rotaţia primului ministru şi schimbarea la câteva ministere, patru ministere, SGG şi Cancelaria premierului. A fost o înţelegere între ei doi, noi ştiam de această înţelegere, dar cum noi nu suntem parte, fiindcă noi nu dăm premier, atunci nici nu am fost parte la celelalte aspecte ale înţelegerii şi trebuie să rămână aşa. Deci, UDMR, parte a coaliţiei guvernamentale, nu este parte a acestei înţelegeri. Noi susţinem ceea ce au stabilit ei, considerăm că este un lucru convenit, stabilit. (...) Eu cred că în ultima săptămână din mai se poate face acest transfer de la PNL la PSD a funcţiei de prim-ministru, bineînţeles, dacă cineva nu se răzgândeşte sau nu are o altă opţiune", a spus Kelemen Hunor.



El a adăugat că nu ştie dacă se va respecta protocolul, nici ce portofolii va avea formaţiunea sa şi a negat că UDMR ar intenţiona să iasă din coaliţia de guvernare, deşi ceea ce s-a întâmplat la ANRE este "un semnal prost".



"Acest protocol nu vorbeşte nimic de UDMR. Nu este o chestiune de a păstra sau a nu păstra portofoliile, pur şi simplu pe noi acest acord nu ne priveşte. (...) Nu ştiu dacă se va respecta protocolul. Cele mai importante aspecte din înţelegerile scrise, semnate, au fost respectate. Nu are ANRE legătură cu asta. ANRE este un semnal prost, ce s-a întâmplat acolo, dar, din păcate, acolo nu am avut o înţelegere scrisă, a fost un gentlemens agreement acum şase luni, când s-a prelungit mandatul, dar nu am făcut o înţelegere scrisă. E un semnal prost, nu trebuia să se întâmple, fiindcă, dincolo de aspectul politic, e şi acel aspect profesional, e vorba de un om care a dus greul în această perioadă la ANRE, inclusiv în comunicare, şi care e specialist, nu e un om politic", a precizat preşedintele UDMR.



Kelemen Hunor a participat, vineri, la Consiliul Reprezentanţilor Unionali (CRU), organizat pentru pregătirea celui de-al 16-lea Congres al UDMR, care va avea loc în 28-29 aprilie, la Timişoara.