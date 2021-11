„Toată conducerea asta descreierată, care nu are nu are altceva în cap decât să asculte ordinele lui Iohannis a fost parte la această decizie şi este la fel de vinovată.

Eu, pe Cîţu şi pe Iohanis, eu personal, nu îi mai recunosc. Oamenii ăştia, parcă le-a luat Dumnezeu minţile, au un comportament iraţional, împotriva oricăror evidenţe.

Eu nu am acceptat orice, iar PNL a avut o autonomie decizională foarte puternică. Am hotărât atunci că nu poţi conduce Guvernul optim dacă nu ai Finanţele şi am preferat Finanţele”, a declarat Ludovic Orban.

„Practic, niciun ban nu se cheltuieşte fără viza de control preventiv, niciun obiectiv nu se face. Nu e târziu să se ridice şi să plece, să-şi ceară scuze faţă de oamenii care ne-au votat şi să reia discuţiile cu USR”, a afirmat Orban.

„Problema este că nu cred că PNL va mai avea capacitatea de a reface o altă majoritate parlamentară, în cazul în care dă PSD-ul afară. Oricum, simplul fapt că stai la masă cu PSD ca să negociezi formarea unui guvern, deja te compromite. Nu te mai spală şapte ape. Dacă mai şi faci Guvern, înseamnă că trădarea e totală şi de definitivă, înseamnă că nu ţii cont de ceea ce au spus oamenii”, a mai spus Ludovic Orban.