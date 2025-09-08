Potrivit inițiatorilor, dacă alegerile prezidențiale nu ar fi fost anulate, fără explicații foarte convingătoare, candidatul suveranist Călin Georgescu ar fi câștigat. De aceea partidele din opoziție acuză faptul că anularea scrutinului ar fi fost realizată în mod abuziv, fără o justificare transparentă, afectând grav încrederea în procesul democratic și în instituțiile statului.

În sprijinul acestei ipoteze sunt invocate inclusiv solicitări venite din străinătate, așa cum este raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite, care critică modul netransparent în care au fost anulate alegerile, fără a fi prezentate date concrete.

Din acest motiv, opoziția susține că este necesară o anchetă parlamentară pentru a clarifica rolul jucat de instituții precum Curtea Constituțională, Autoritatea Electorală Permanentă, Serviciile de Informații și alte structuri implicate, inclusiv guvernul.

În urma dezbaterilor tensionate din plen, marcate de dispute aprinse între reprezentanții puterii și opoziției, s-a decis ca propunerea privind înființarea comisiei să fie supusă votului miercuri, 10 septembrie.