„Am început cu PNL și UDMR și am ajuns la 6% din PIB în șase luni direcționați către mediul de afaceri. Eu, Marcel Ciolacu, am inițiat o discuție în spațiul public în ceea ce privește Codul Fiscal. E o diferență imensă între impozitarea muncii cu 40% și capital. Cel mai scump preț l-au plătit în pandemie pensionarii și cei cu boli cronice. Avem un Cod Fiscal cu excepții de 64 de miliarde de lei, nu o spune Marcel Ciolacu, o spun finanțiștii și auditorii externi, de care nu se poate spune că sunt pesediști.

Am cerut ca ANAF să înceapă procesul de digitalizare, ca să începem discuția în coaliție privind impozitarea progresivă. Din punctul meu de vedere Codul Fiscal arată ca în Evul Mediu, când Papa emitea bule unor oameni pentru privilegii. Avem jocuri de noroc impozitate cu 1%. Dacă soarele răsare din sud, nu din nord ai 5%, nu se poate continua într-un stat normal. Dacă se dorește să facem așa ceva, PSD e partener la discuții. Nu se dorește, le urez succes", a declarat Marcel Ciolacu.

„PSD a decis acum aproximativ șase luni să intre într-o coaliție împreună cu PNL, UDMR și cu minoritățile într-un moment dificil (...). Am pornit după doi ani de zile de guvernare de dreapta, în care în primul guvern am gestionat cel mai prost din lume, având cea mai excesivă mortalitate, oamenii neavând acces la actul medical. Prioritățile de atunci erau să dăm sute de milioane unor oameni de afaceri pe care nu le-au plătit alți patru sau cinci prim miniștri înainte și s-a dovedit o decizie greșită. Am furat la Unifarm peste un miliard de lei și s-au făcut zeci de dosare. Am venit în pandemie către cetățeni și către oameni de afaceri cu un efort de 2% din PIB, cam la nivelul țărilor din Africa, Congo sau alte țări, când în toată Europa acest efort depășea 5%.

A venit o coaliție și mai mare de dreapta, care a făcut 200 de miliarde de lei împrumuturi, cât a făcut România în 21 de ani, și nu s-a făcut nicio modificare, nicio echilibrare în mediul de afaceri. Singurul lucru notabil este că anumiți trecători prin viața politică au semnat contracte de aproape miliard de euro pentru vaccinuri care nu ne trebuie. Chiar dacă ne-am vaccina toată populația de acum încolo în următorii 50 de ani nu le-am sfârși. Cu o liberalizare la prețul energiei haotică într-un moment cheie al evoluției crizei economice. Această liberalizare haotică la energie a condus la o inflație record în România și la un lanț de scumpiri cum n-a mai existat în ultimii 30 de ani în România. Acesta este contextul în care a intrat PSD la guvernare”, a spus Ciolacu, la sediul PSD.