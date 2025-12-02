"Acum un an, România a anulat alegeri prezidențiale și asta a creat un dubiu cu privirea la democrația din România și între cetățenii români, și în rândul partenerilor noștri.

Avem, totuși, între timp multe dovezi despre faptul că aceste alegere au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România și în Europa. Dar nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an.

România este o țară coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția și, mai au dreptate, că sunt revoltați de faptul că oameni corupți vin și le dau lecții de moralitate la televizor.

Trăim mai prost decât anul trecut, dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani și trăim mai bine decât mulți din oamenii din țările vecine nouă", a declarat Nicușor Dan.