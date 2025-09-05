Nicușor Dan: Vă spun sincer, ieri am intrat pentru prima oară într-o sala din muzeu, când a venit dl Costa (șeful Consiliului European, Antonio Costa - n.r.) În grădina asta nu m-am plimbat niciodată.

Moderator: Aveți deja un loc în care va simțiți bine ? Vă place? L-ați ales preferat?

Nicușor Dan: Nu, n-am avut timp pentru asta. Am primit un birou, m-am obișnuit cu el. Din când în când mai ies pe o terasă, dar asta e tot.

Moderartor: Care birou? În care birou stați? Al dl Iliescu, al dl Băsescu?

Nicușor Dan: Mi s-a spus, dar am uitat. La etajul 2, asta sunt sigur că văd că fiecare zi cum dl de la pază apasă pe...