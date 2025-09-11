"Eu vă îndemn să ne uităm la rezultate! Noi am fost in situația în care România avea o problemă de stabilitate, credibilitate și de deficit.

Eram în situația în care există o îngrijorare a piețelor financiare și ale agențiilor de rating. Și acum, după două luni și jumătate, cât are guvernul asta, cele 4 partide și minoritățile au reușit să treacă de 2 asumări cu 6 pachete de măsuri.

Am avut vizite ale agențiilor de rating care au păstrat ratingul recomandat investițiilor, deci dacă ne uităm la rezultatele macro, eu spun că Coalitia funcționează", a declarat Nicușor Dan.