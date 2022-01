„Fac apel la înțeleciune”, a spus Nicușor Dan, făcând trimitere la decizia Tribunalului București.

„După discuții au rezultat mai multe probleme cu care STB se confruntă. Am trecut prin ele. Chestiunile concrete pe care oamenii și le doresc nu fac parte din lista pe care sindicatul o are. Un al doilea lucru care a reieșit a fost o lipsă de comunicare și de încredere în ierarhia STB. Aici trebuie să lucrăm, dar nu putem după o oră pe alta și paralizând viața orașului. În discuția foarte directă pe care am avut o cu acești oameni a reieșit un aspect irațional, realmente e o parte din toată din această mișcare pe care nu o înțeleg”, a spus, succint, Nicușor Dan.

„Am stabilit două lucruri: Am solicitat ca dialogul între CA al STB și sindicat să aibă loc cât mai curând poosibil, iar pentru asta trebuie să existe dorință de ambele părți. Invitația ca fiecare depou/autobază să își desemneze un reprezentant, iar astăzi la ora 18.00 vom avea o discuție.

Situația este în evoluție și avem nevoie de o discuție rațională pentru a rezolva o problemă care afecteză sute de mii de oameni”, a mai spus primarul.

Este a doua zi de grevă a angajaților din transportul public din Capitală. La sediul STB, salariații protestează cu pancarte și cer demisia directorului Adrian Criț. La sindicaliști a mers și executorul judecătoresc, care i-a înștiințat despre decizia Tribunalului. Deși, oamenii refuză să pună în aplicare hotărârea instanței, totuși, câteva autobuze au ieșit pe traseu.