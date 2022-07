„Spune-mi cu cine esti prieten ca sa-ti spun cine esti, zice o vorba inteleapta din popor.

Apartenenta noastra la societatea occidentala presupune sa impartasim valori comune, nu doar interese comune

O spun raspicat, Romania este un stat democratic care a facut in ultimii 30 de ani eforturi considerabile sa fie partener de incredere in randul societatilor occidentale dezvoltate. Noi, romanii, am ales acest drum cand am indepartat de la putere regimul comunisti si nu vom parasi ascest drum

Democratia este un regim politic complicat, functioneaza cel mai bine prin consens si cooperare. Desigur ca intr-o societate democratica exista viziuni si de diferite, chiar opuse, care nu trebuie sa se radicalizeze, ci trebuie sa se tolereze pentru a ajunge la consens si echilibru.

Nicio democratie nu e perfecta, dar se perfectioneaza prin consolidare. Invatam unii de la altii si luptam impotriva oricaror forme de autoritarism, radicalizare, a exceselor fundamentate pe doctrine national-populiste, rasiste sau de clasa.

Alaturi de suveranitatea nationala si unitatea poporului, de cetatenie, de valorile constitutionale derivate din pluralismul politic si statul de drept, dreptul la identitate reprezinta unul din fundamentele societatii democratice in care traim. Ca cetateni romani suntem egali in drepturi si liberi sa ne pastram, dezvoltam si exprimam identitatea etnica, culturala, lingvistica si religioasa, fara discriminari si privilegii.

Ca societate europana democratica, noi nu putem sa gandim lumea in care traim din perspectiva excluderii, a violentei, sau a dreptului celui mai puternic.

Trebuie sa combatem cu toata forta acele actiuni si discursuri care militeaza pentru ura si violenta in cadrul societatii si sa promovam prin actiunile si cuvintele noastre valorile democratice pe care se intemeiaza pacea si bunastarea comunitatilor noastre.

Transilvania insasi reprezinta la model european un model de tolerana si de buna convietuire interetnica”, a declarat Nicolae Ciucă.