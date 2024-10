„Marcele, There can be only one! P.S. <Nu am să desemnez un prim-ministru din partea partidului AUR> este diferit de <Nu voi face alianţă / coaliţie de guvernare cu AUR>”, a scris Ciucă pe Facebook.

Marcel Ciolacu a respins miercuri seară, în cadrul unei dezbateri la un post de televiziune, speculaţiile cu privire la o presupusă înţelegere între PSD şi AUR.

Întrebat despre un „blat” între cele două partide, Ciolacu a spus că a fost „cel mai atacat om politic de către Simion”, liderul AUR, reamintind că acesta „m-a înjurat 45 de minute în timpul unui discurs şi trăgea de uşa biroului meu”. „Cum să fac eu cu un asemenea personaj blat?” a întrebat Ciolacu, sugerând că astfel de zvonuri vin, de fapt, din partea PNL.