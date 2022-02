Acesta a spus că nu se aștepta să vadă atât de multă suferință.

„Am analizat măsurile luate până azi. Am coordonat, de asemenea, o serie de măsuri care au implicat mai multe ministere. În acest sens am considerat că e foarte mare nevoie să ne coordonăm cu autoritățile locale și instituțile din fiecare minister.

La nivelul cancelariei am constituit un grup de lucru, care a luat legătura cu toate forțele nonguvernametale. Le mulțumesc pentru voluntariat. În acest moment am putut să constatăm că există partea administrativă, unde pot fi cazați. Traficul nu e atât de mare. Locația e pregătită. Toate instituțiile care deservesc acea locație își au punctele deja stabilite.

Am văzut tineri, copii, oameni de toate vârstele care au venit, au fost voluntari, care se implică. Au arătat că le pasă și românii sunt în măsură să-și sprijine vecinul”, a declarat Nicolae Ciucă.

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a verificat, împreună cu miniștrii Afacerilor Interne, Lucian Bode, Sănătății, Alexandru Rafila, Apărării, Vasile Dîncu, șeful DSU, Raed Arafat, și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, stadiul pregătirilor pentru gestionarea măsurilor luate de autorități la frontiera cu Ucraina.

Referitor la asigurarea rezervelor de gaze dacă Rusia nu va mai furniza, premierul a declarat: „Nu putem să nu facem analizele la fiecare minister de linie, acolo unde se produc consecințe. Am identificat soluțiile pentru data de după 1 aprilie, am discutat cu instituțiile care sunt responsabile de tot ceea ce înseamnă gaze și distribuția de gaze. Am fost asigurat și că dacă se oprește importul de gaze din Federația Rusă nu vom avea probleme".