"In contextul geopolitic actual, Romania are oportunitatea de a deveni cel mai solid pion de stabilitate si securitate in regiune. Dezvoltarea in Romania a uneia dintre cele mai mari baze NATO in Europa va consolida securitatea nationala si va atrage investitii strategie", a afirmat Nicolae Ciuca.

El si-a continuat discursul precizand ca: "Asa cum frumos s-a spus odata - patria inseamna altarele credintei si mormintele stramosilor. Ne inchinam, deci, cu recunostinta atat in fata lui Dumnezeu, cat si in fata celor care s-au jertfit pentru tara. Le multumesc militarilor romani pentru ca servesc patria si ii felicit in aceasta zi deosebita. De asemenea, ii felicit pe tinerii studenti militari care azi au depus juraantul de credinta pentru tara si le doresc succes in cariera. Le urez scucces in cariera. La multi Armatei Romaniei! La multi ani Romania! Asa sa ne ajute Dumnezeu".

La evenimentul din Parcul Carol au participat presedintele Klaus Iohannis, dar si premierul Marcel Ciolacu.