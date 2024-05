"Eu consider ca el a fost in spatele condamnarilor mele. A avut lipsa de fairplay, desi eu am fost corect. Am dat o declaratie. Sper sa fiti un presedinte pentru cele doua Romanii ca practic am avut voturile impartite. Dar el a preferat o eliminare completa a mea din viata politica prin intermediul unor oameni de paie.

Si aici poate e cazul sa reiau un episod: la o receptie data de ambasadorul Republicii Moldova a venit cineva si m-a tras de maneca, si era Basescu. Mi-a spus: "Stii, nu eu ti-am facut dosarele, Coldea ti le-a facut". I-am spus: "Nu stiu, nu inteleg de ce Coldea le-ar fi facut, poate ca el a fost unealta prin care s-au facut dosarele, dar el n-avea niciun interes direct".

Cred in continuare lucrul asta. De altfel, l-am vazut mai tarziu pe Coldea la o inmormantare, era prima data cand il vedeam, si i-am spus: "Uite, Basescu mi-a spus ca tu ai facut dosarele". Mi-a spus: "Stiu, o sa bem candva o cafea". Inca n-am baut cafeaua aceea cu Coldea", a declarat fostul premier al Romaniei.