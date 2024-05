"Dupa 2004, Monica Macovei a creat DNA. In 2006 au fost schimbati sefii serviciilor de informatii. Atunci, practic, a venit Coldea si a fost o lunga perioada de timp un instrument pentru statul condus de Basescu.

In ceea ce ma priveste, cred ca am fost primul extperiment in actiunea cu obiective politice in care Coldea a fost implicat. Din 2006 a inceput o actiune impotriva mea in chestiunea cu finantarea campaniilor electorale. S-a urmarit scoaterea mea din jocul politic.

La o receptie la ambasada Republicii Moldova m-a abordat si mi-a zis ca nu el mi a facut dosarele, ci Coldea", a declarat Nastase la Realitatea PLUS.